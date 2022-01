Tunisie : Avènement ce vendredi des Layali Essoud, des jours froids et des nuits douces

Ce vendredi 14 janvier marque l’avènement de la période des Layali Essoud (nuits noires), selon le calendrier agricole, annonce l’INM.

Cette période de l’année qui s’étend du 14 janvier au 2 février se distingue par un grand froid le jour, et des nuits douces.

Pour ce vendredi, les conditions météorologiques sont marquées par des nuages denses et des pluies éparses qui seront, par moments, orageuses et parfois intenses dans les ragions Est, centre et Sud.

Météo Tunisie prévoit, par ailleurs, l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités et des vents soufflant de secteur Nord, relativement forts près des côtes Est et au Sud, et faibles à modérés dans le reste des régions.

La mer est agitée à très agitée sur les côtes Est, et houleuse sur le reste du littoral.

Les températures sont en légère hausse et sont comprises entre 05 et 09° sur les hauteurs Ouest, et entre 10 et 14° dans le reste des régions, atteignant les 17° au Sud-Ouest.

