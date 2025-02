Tunisie â€“ Banque mondiale : Vers un renforcement du partenariat pour un dÃ©veloppement durable

Tunisie – Banque mondiale : Vers un renforcement du partenariat pour un développement durable

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu ce lundi 17 février 2025 au palais du gouvernement à La Kasbah, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagné du directeur régional pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, ainsi que d’une délégation de l’institution financière.

Au cours de cette rencontre, M. Maddouri a souligné la vision du président de la République, Kaïs Saïed, en matière de développement durable et inclusif, mettant l’accent sur l’engagement de l’État à créer les conditions favorables à une relance économique. Il a ainsi insisté sur l’importance d’améliorer le climat des affaires, de renforcer la compétitivité du secteur privé et de stimuler les investissements, notamment dans des secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, l’innovation et la technologie.

Le chef du gouvernement a également mis en avant les réformes structurelles en cours, visant à améliorer la gouvernance des entreprises publiques, optimiser la gestion des ressources hydriques et énergétiques et favoriser la transition numérique. Il a salué le rôle clé de la Banque mondiale dans l’accompagnement de ces réformes et exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer son partenariat stratégique avec l’institution en vue du financement de projets prioritaires à fort impact sur le développement régional et local.

De son côté, Ousmane Diagana a réaffirmé l’engagement de la Banque mondiale à soutenir la Tunisie dans ses efforts de transformation économique et sociale. Il a salué les progrès réalisés depuis sa dernière visite en décembre 2024 et exprimé la volonté de la Banque d’explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la gestion des déchets, de la digitalisation et du soutien aux PME et startups.

La rencontre a également mis l’accent sur l’importance de l’implication des collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement, avec une gouvernance participative assurée par les conseils régionaux et locaux.

En conclusion, la Banque mondiale a réitéré son soutien aux initiatives tunisiennes visant à renforcer l’inclusion économique et sociale et à réduire les disparités régionales, en ligne avec les priorités du gouvernement.

Gnetnews