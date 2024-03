Tunisie : Belati appelle les responsables de son ministère à exécuter le budget et à accélérer les opérations de paiement

Le Comité de pilotage de la fonction de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, s’est réuni hier, lundi 25 Mars, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, en présence des chefs de programmes, et des cadres de son département, en vue d’examiner le rapport inhérent à l’exécution du budget 2023, selon les objectifs assignés, et les indicateurs d’avancement des programmes, selon le taux de réalisation et l’affectation des ressources.

Le ministre a appelé à affecter le budget à la réalisation des projets programmés, en intensifiant les mécanismes de suivi et de contrôle, et à accélérer les opérations de paiement.

Il a considéré le versement des fonds comme étant une priorité absolue pour les chefs de programmes.

Il a, par ailleurs, recommandé une action conjointe et coordonnée pour réaliser des avancées en matière de concrétisation des projets, notamment, dans les régions, et favoriser, ainsi, le développement.

Belati a incité les chefs des programmes à tenir des réunions d’évaluation, par étape, au premier trimestre de l’année 2024, en collaboration avec les parties prenantes dans les régions.

Gnetnews