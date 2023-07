Tunisie : Belhassine appelle les hôteliers de Sousse à rendre les meilleurs services au touriste tunisien

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a appelé les hôteliers de Sousse à rendre les meilleures prestations au touriste tunisien.

Dans le cadre du suivi de l’activité touristique, et de l’inspection des services rendus au touriste tunisien et étranger, le ministre, accompagné d’inspecteurs du tourisme et du commissaire régional du tourisme de Sousse, a effectué, la nuit du mardi 24 juillet, une visite impromptue dans des unités touristiques de Sousse.

Belhassine a pris connaissance de l’activité de ces établissements touristiques, hôtels et restaurants, s’est enquis de la qualité de services rendus aux clients, et leur conformité aux conditions de propreté et d’hygiène, ainsi que du dispositif d’auto-sécurité, rapporte un communiqué du ministère du Tourisme.

Le ministre a échangé avec des clients tunisiens et étrangers, ainsi qu’avec des touristes algériens, au sujet des conditions de séjour, d’accueil est des services rendus.

Il a donné ses instructions au commissaire régional, à intensifier les opérations d’inspection et à prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants.

Le ministre a, par ailleurs, discuté avec le syndicat des propriétaires d’el-Kantaoui, sur l’amélioration de la situation dans la région, notamment pour ce qui est de la propreté, et autres questions.

Gnetnews