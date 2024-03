Tunisie : Bizerte la mieux pourvue, en termes de pluviométrie des dernières 24 heures

Le ciel de ce mardi 12 Mars sera émaillé, par moments, par des nuages intenses, avec certaines pluies éparses et orageuses à l’extrême Nord. Des nuages passagers marqueront, l’après-midi, la plupart des régions.

Le vent du secteur Nord-Ouest au Nord et au Centre, et du secteur Est au Sud, relativement violent à violent près des côtes, et sur les hauteurs, et modéré dans le reste des régions.

La mer est houleuse à très agitée au Nord, et agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Les températures sont comprises entre 14 et 19° au Nord et sur les hauteurs, entre 20 et 24° dans le reste des régions.

Des précipitations ont concerné, au cours des dernières 24 heures, Bizerte, Tunis, Ariana, Ben Arous, la Manouba, Zaghouan, Jendouba, le Kef, Béjà et Monastir.

La pluviométrie la plus importante a été enregistrée dans les délégations d’el-Azib (18 mm), Ras Jbel (15 mm), Sidi Ahmed (25 mm) ainsi que d’autres délégations du gouvernorat de Bizerte.

