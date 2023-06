Tunisie : Blinken appelle le gouvernement tunisien Ã  prÃ©senter un plan de rÃ©formes rÃ©visÃ© au FMI

Tunisie : Blinken appelle le gouvernement tunisien à présenter un plan de réformes révisé au FMI

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a souhaité, hier lundi 12 juin, que le gouvernement tunisien présente un plan de réformes révisé au Fonds monétaire international, afin que le FMI puisse agir.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue italien, Antonio Tajani, en visite à Washington, le Secrétaire d’Etat américain a ajouté qu’il s’agissait là d’une décision souveraine de la Tunisie.

« C’est une décision souveraine pour la Tunisie ; ce n’est pas une décision à prendre pour nous ou pour qui que ce soit d’autre. Mais il est clair que la Tunisie a besoin d’une aide supplémentaire, si elle veut éviter l’effondrement économique », a-t-il encore souligné.

Le chef de département d’Etat américain a également salué la délégation conduite par la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni et la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen qui s’est rendue dimanche en Tunisie, pour parvenir à une issue.

Il a considéré les actions menées par l’Union européenne et l’Italie, comme un étape importante, mais l’intervention du FMI sera encore plus importante « pour aider la Tunisie à s’engager sur une voie durable et positive ».

« Nous voulons voir la Tunisie réussir, et nous voulons trouver les moyens d’apporter le soutien nécessaire à sa réussite. Mais fondamentalement, le gouvernement tunisien doit prendre des décisions sur la manière dont il veut procéder, et nous espérons qu’il existe une voie pratique que nous pourrons trouver avec, si nécessaire, une flexibilité appropriée ».

Il a, également, déclaré que son administration est en contact très étroit avec le gouvernement italien ainsi qu’avec d’autres partenaires en Europe au sujet de la Tunisie.

Gnetnews