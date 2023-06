Tunisie : Bouaskar annonce la fin des travaux de terrain liés à la délimitation territoriale des circonscriptions électorales

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a annonce officiellement, ce vendredi 23 Juin, la fin des travaux de terrain, relatifs au projet de délimitation territoriale des circonscriptions électorales locales, signalant que 2155 circonscriptions territoriales ont été délimitées au niveau des Imadas (localités), pour l’élection de 279 conseils locaux.

Lors d’une conférence de presse organisée par l’instance électorale, à la cité de la Culture de Tunis, Bouaskar a indiqué que ce travail est un projet historique national réalisé en un laps de temps court, n’ayant pas dépassé un mois, conformément à la rigueur et aux standards requis.

Ce travail a commencé le 23 Mai 2023, s’est étalé sur quatre semaines, d’une manière continue, conformément à un calendrier préétabli. Plus de 140 équipes de travail, comptant plus de 2000 membres y ont participé, et chaque once du territoire national a été couvert, a-t-il fait savoir, signalant que ce projet n’aurait pas pu aboutir, n’eût été le soutien des structures de l’Etat.

Contrairement à ce qui est relayé, l’instance n’est pas la partie habilitée à la répartition du territoire tunisien, mais procède, uniquement, à une confirmation juridique, technique et scientifique de telles circonscriptions, a-t-il souligné.

La délimitation frontalière réalisée, par le passé, remonte aux années 60 ou 70, à travers l’utilisation de méthodes anciennes, mais cette fois-ci, des moyens et méthodes modernes dont sont dotées des institutions techniques, comme l’office de Topographie et de cadastre, le centre de cartographie et de télédétection…ont été utilisés, a-t-il fait constater.

Le projet national de délimitation des circonscriptions électorales locales s’inscrit, dans le cadre de la préparation de l’élection de la deuxième chambre parlementaire, soit l’Assemblée des districts et des régions, à la lumière de la nouvelle constitution, a déclaré le président de l’ISIE.

