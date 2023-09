Tunisie : Bouaskar appelle les agents de l’instance électorale à faire montre de neutralité et d’indépendance

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, (ISIE), Farrouk Bouaskar, a souligné la nécessité que « les agents de l’instance électorale fassent montre d’impartialité et d’indépendance en matière d’accomplissement de leurs missions ».

Clôturant ce lundi 25 septembre 2023, en compagnie de Najla Abrougui, membre du conseil de l’instance, la session de formation organisée par l’ISIE à l’Institut national des Sciences Appliquées et de Technologies au Centre urbain Nord, Bouaskar a pressé les agents à bien se comporter avec les citoyens, afin de leur permettre de s’assurer des bureaux de vote et de leurs circonscriptions électorales, et de les actualiser, dans les meilleures conditions.

La formation en question était destinée aux agents d’actualisation et des coordinateurs locaux, relevant de la direction régionale de Tunis 2, recrutés à l’occasion de la tenue des élections locales, prévues le dimanche 24 décembre 2023.

