Tunisie : Bouden appelle à fournir le pain subventionné à l’ensemble des citoyens

Les circuits de distribution des céréales ont été au centre, samedi soir, d’une séance de travail, tenue sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la Kasbah, en présence de Kalthoum Ben Rejeb, et Abdelmonom Belati, respectivement, ministre du Commerce et du Développement des exportations, et ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, ainsi que du Directeur Général de l’unité de compensation, Sadok Njima.

Cette séance s’inscrit dans le cadre « du suivi des résultats des réunions précédentes, et en application des instructions du président de la république, quant à la nécessité de fournir le pain aux citoyens, et d’intensifier le contrôle des boulangeries, des minoteries, et des circuits de distribution », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

La lumière a été faite, lors de cette réunion, sur la disponibilité du pain au niveau des points de vente.

Bouden a appelé à « la nécessité de fournir le pain subventionné à l’ensemble des citoyens et de durcir le contrôle sur tous les contrevenants ».

Lors d’une séance de travail à la Kasbah, en milieu de la semaine écoulée, le chef de l’Etat a indiqué qu’il y a un seul pain pour l’ensemble des Tunisiens, appelant à en finir avec la répartition des boulangeries, en classées et non-classées, et à revoir les textes juridiques y afférents.

Les ministères de l’Intérieur et du Commerce avaient décidé ce week-end de créer une salle d’opérations conjointe pour prévenir les pénuries, dont celle du pain.

