Tunisie : Bouden Ã©coute les propositions de ses ministres et conseillers sur le CSE

Tunisie : Bouden écoute les propositions de ses ministres et conseillers sur le CSE

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé ce vendredi 16 décembre, un conseil ministériel restreint, consacré à la création du Conseil supérieur de l’Education (CSE).

Ont pris part à ce CMR le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Nasreddinen Nsibi, et le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi.

Samia Charfi Guaddour et Ammar Melaouah, respectivement, conseillère auprès de la cheffe du gouvernement, et conseiller juridique, ont été, par ailleurs, présents.

Ministres et conseillers ont présenté leurs propositions sur la création dudit conseil, afin qu’elles soient prises en considération en matière d’élaboration du projet de décret-loi le régissant.

Gnetnews