Tunisie : Bouden préside un conseil ministériel consacré à Omicron, à l’approche de la soirée du nouvel an

Un conseil ministériel s’est tenu ce mercredi 28 décembre à la Kasbah, sur la situation sanitaire en Tunisie, et les préparatifs pour faire face au Coronavirus, notamment le variant, Omicron.

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a appelé « à prendre les mesures nécessaires pour faire face au virus et ses variants ». Un exposé sur la situation épidémique a été présenté par le ministre de la Santé.

Dans une déclaration médiatique, Ali Mrabet a fait état « d’une légère hausse des nouveaux cas de contamination, des hospitalisations et des décès qui sont passés de 4 à 5/ jour, à 7 à 8 cas/ jour ».

Il a ajouté que 10 cas d’Omicron ont été dépistés en Tunisie, signalant que le ministère est totalement disposé à faire face à la multiplication des cas, notamment avec la poursuite de la vaccination et l’application du protocole sanitaire, notamment lors de la célébration de la nouvelle année.

Il a appelé à l’application des mesures de prévention comme le port du masque, l’hygiène des mains, la distanciation physique et le fait de s’éloigner des espaces de rassemblement, et de l’encombrement.

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassen, a indiqué que le ministère avait mené plusieurs missions de contrôle sur l’ensemble du territoire national, pour voir si le protocole sanitaire est respecté dans les unités hôtelières, en préparation de la célébration du nouvel an. Ces opérations de contrôle vont continuer lors des festivités du nouvel an, pour prévenir la propagation du virus, et préserver les employés du secteur touristique. Des mesures seront prises, en cas de violation du protocole sanitaire, a-t-il averti.

Le ministre du Transport a indiqué que toutes les précautions ont été prises pour contrôler les points de passage aériens, maritimes et terrestres, de manière à ce que la Tunisie soit un point de transit sûr.

Gnetnews