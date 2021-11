Tunisie : Bouden rencontre des élites tunisiennes de France, des projets de coopération en perspective

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a salué « le rôle des élites tunisiennes, et leur participation à la création des richesses aussi bien pour la France, que pour leur mère patrie, la Tunisie ».

Lors d’une rencontre avec des élites françaises d’origine tunisienne, et des représentants de la colonie tunisienne en France, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, la cheffe du gouvernement a valorisé » la réussite des compétences tunisiennes, leur capacité d’intégration au sein de la société française, et leur distinction dans les différentes instances nationales, et locales françaises », indique un communiqué de la Kasbah, revenant sur la toute récente visite de la cheffe du gouvernement en France.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu, en marge du forum de Paris sur la paix, Bouden a appelé à « la nécessité de tirer profit des expériences de ces compétences, selon les spécialités des uns et des autres, notamment dans les secteurs de l’éducation et du traitement des déchets ».

Les participants ont, quant à eux, présenté « une série de projets et plans de coopération entre les villes françaises et tunisiennes, notamment ceux portant sur le traitement et l’évacuation des eaux pluviales, ainsi que la création de pôles d’employabilité dans les villes tunisiennes, en soutien aux entreprises et en impulsion à l’employabilité ».

Gnetnews