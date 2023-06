Tunisie : Bouden rencontre les experts tunisiens travaillant dans les organisations et agences internationales Ã  GenÃ¨ve

Tunisie : Bouden rencontre les experts tunisiens travaillant dans les organisations et agences internationales à Genève

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré hier, mardi 13 juin, des responsables et experts tunisiens, travaillant dans les organisations et agences internationales spécialisées à Genève, dont l’organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Union internationale des télécommunications (UIT), la commission économique des Nations-Unies pour l’Europe, et le centre du commerce international.

La locataire de la Kasbah a affirmé « l’important rôle des compétences tunisiennes au sien de ces institutions en vue de consolider l’image de notre pays, et défendre ses intérêts à l’étranger », appelant « à intensifier les actions de la diplomatie tunisienne, visant à intensifier la coopération avec les organisations et agences internationales, et à consolider la présence tunisienne en leur sein, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre de la stratégie du développement durable de l’année 2030 », rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Elle a incité les compétences tunisiennes à l’étranger « à présenter leur initiative et propositions visant à soutenir le plan de développement 2023 – 2025, et la vision de la Tunisie 2035, eu égard à l’expérience et aux programmes d’aide technique gérés par les organisations et agences internationales où ils travaillent ».

Najla Bouden a affirmé l’importance du rôle des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger, en matière de coordination avec nos compétences à l’étranger afin de les aider à accomplir leur rôle en appui aux efforts de notre pays dans tous les domaines.

Les experts tunisiens ont, pour leur part, présenté leurs principales actions en vue de créer des projets de coopération entre la Tunisie et les organisations et agences où ils travaillent, et les principaux défis auxquels, ils se heurtent.

Ils se sont dits disposés « à coopérer et à présenter des suggestions visant à renforcer l’image de la Tunisie, à servir ses objectifs, et à défendre ses intérêts », présentant un aperçu sur la manière de soutenir les candidatures tunisiennes au sein des organisations onusiennes.

Gnetnews