Tunisie : Bouden s’entretient avec Ismaïl Sahbani, appel aux travailleurs d’améliorer la production et la productivité

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue hier, mercredi à la Kasbah, avec le Secrétaire Général de l’Union des travailleurs de Tunisie, Ismaïl Sahbani, qui était accompagné de ses deux secrétaires généraux adjoints, Rached Namouchi, et Lotfk Chetmi.

Sahbani a déclaré que « la rencontre avait évoqué la situation économique et sociale générale dans le pays, ainsi que nombre d’affaires de l’heure », indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

L’accent a été mis sur la valeur du travail et la nécessité de lui accorder la place qu’elle mérite, a-t-il souligné, appelant « les travailleurs dans différents secteurs à redoubler d’efforts, et à contribuer à relancer la production et améliorer la productivité, au service de l’intérêt socioéconomique du pays ».

Gnetnews