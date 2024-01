Tunisie : Bouderbala Ã©voque le rÃ´le de l’AssemblÃ©e dans le cadre d’un rÃ©gime bicamÃ©ral

Tunisie : Bouderbala évoque le rôle de l’Assemblée dans le cadre d’un régime bicaméral

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a présidé ce jeudi 04 janvier, deux réunions de la commission d’organisation de l’administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, et la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport, et ce dans le cadre de l’évaluation de l’activité des commissions de l’Assemblée, en vue de la développer davantage.

Bouderbala s’est arrêté au rôle de l’Assemblée dans le cadre du régime bicaméral, appelant à bien se préparer à l’examen du projet de loi organique régissant les relations entre l’Assemblée des représentants du peuple, et le Conseil national des régions et districts, notamment, en prenant connaissance des expériences comparées.

Le chef du perchoir a, par ailleurs, évoqué la contribution des députés au travail législatif, via la présentation de projets de loi, appelant à rationaliser les questions écrites, au niveau de la forme et du fond, en vue d’atteindre les objectifs escomptés.

Gnetnews