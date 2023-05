Tunisie : Bouderbala s’entretient avec Fahoum, et réitère la position constante envers la cause palestinienne

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a affirmé « la position constante de la Tunisie envers la cause palestinienne, et son soutien permanent au peuple palestinien, dans son militantisme légitime en vue de recouvrer ses droits à l’auto-détermination, à l’indépendance et à la dignité, et l’instauration de son Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Recevant l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hael Fahoum, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a souligné l’appui de l’ensemble des Tunisiens aux Palestiniens, signalant que « la Palestine reste partie intégrante de notre pensée, notre existence, notre présent et notre avenir ».

Il a ajouté que « la paix ne pourrait avoir lieu que par la récupération du droit palestinien imprescriptible ».

Le diplomate palestinien a évoqué lui « les évolutions sur la scène palestinienne, les pratiques de l’occupation et ses atteintes continues contre al-Quds et ses symboles sacrés ».

Il s’est arrêté à l’histoire du conflit israélo-palestinien, et « la résistance du peuple palestinien à toutes les étapes devant les tentatives de le mettre à genou, en vue de la défense de ses droits légitimes ».

Le soutien international de la cause palestinienne devra reposer sur la conscience collective, la pensée nationale et la construction sur les accumulations du passé, de manière à définir une vision d’avenir, en mesure de protéger nos patries, et partant permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits.

