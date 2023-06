Tunisie : Bouderbala s’entretient avec Shibani autour de la coopération entre l’ARP et le conseil de la Choura iranien

L’ambassadeur d’Iran en Tunisie, Mohammad Reda Raouf Shibani, a souligné l’importance des relations entre les deux pays, et l’action conjointe en vue de développer davantage, la coopération bilatérale, notamment, en termes économique, scientifique et technologique.

Reçu ce mercredi 21 Juin par le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, Shibani a présenté un aperçu sur le conseil de la choura iranien, s’agissant de sa composition et son mode de travail, évoquant la participation de la femme iranienne à l’action parlementaire, et aux différents aspects de la vie politique, économique et sociale.

Il a appelé « à consolider les relations parlementaires entre la Tunisie et l’Iran, à travers l’intensification des opportunités de rencontres, d’échange de visites, de concertation et de coordination des positions entre parlementaires des deux pays, au niveau des organisations, des unions parlementaires, régionales et internationales ».

Le président de l’Assemblée a affirmé « la détermination conjointe de développer les relations entre la Tunisie et l’Iran, de manière à renforcer les liens fraternels entre les deux pays, au niveau bilatéral, et aussi sur les plans arabe et islamique ».

Il a dit les dispositions de l’Assemblée « à relancer ses relations avec le conseil de la choura iranien, à travers l’intensification des rencontres et concertations sur le plan bilatéral, et dans les forums parlementaires régionaux et internationaux ».

Cette rencontre était une occasion pour souligner la convergence de vues entre Tunis et Téhéran, quant à leur foi dans la justesse de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien, et son militantisme légitime, pour la liberté, la dignité et l’instauration de son Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif.

