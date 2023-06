Tunisie : Bouderbala tient une rÃ©union sur les prioritÃ©s lÃ©gislatives de lâ€™AssemblÃ©e

Tunisie : Bouderbala tient une réunion sur les priorités législatives de l’Assemblée

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Boudrebala, a tenu, ce mercredi 14 Juin, une réunion avec les membres de la commission de la législation générale, en vue d’en examiner les priorités législatives et de contrôle, et la méthode de travail qui sera suivie, outre l’examen de certaines questions organisationnelles et de coordination.

La rencontre a porté sur les priorités législatives, examinées par la commission lors de ses réunions des 08 et 12 juin, portant notamment sur la révision l’article 411 du code du Commerce, relatif au chèque sans provision, étant une priorité économique et sociale.

Le président de la commission a indiqué que les parties devant être auditionnées ont été déterminées, de manière à prendre connaissance des différents points de vue, et bâtir une conception complète à ce sujet.

Les priorités de la commission portent également, sur la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la Magistrature, outre les motions issues des citoyens, lesquelles sont au nombre de 04 jusqu’à cette date. Outre d’autres questions posées par les membres de la commission, à l’instar de la loi régissant la profession des huissiers notaires et le corps des Omdas.

Bourderbala a réaffirmé l’importance « de consacrer la confiance dans l’institution parlementaire auprès des citoyens », appelant à « la nécessité de maitriser les différentes questions soumises à la commission dans l’ensemble de leurs aspects et dimensions, afin de répondre aux attentes des citoyens et de mieux aborder ces questions ».

Il a appelé à une bonne coordination avec les institutions, dans le cadre de l’examen des projets de loi et des dossiers relevant des attributions de la commission.

