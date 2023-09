Tunisie : Boughdiri donne le coup d’envoi de la rentrée des classes à la Cité Ettadhamen, « il n’y pas d’alternative à l’école publique »

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a donné, ce vendredi 15 septembre, le coup d’envoi de la rentrée des classes 2023/ 2024 à l’école primaire, Espoir (el-Amal), à la cité Ettadhamen.

Avant de rejoindre leur salle de classe, et de s’asseoir à leur pupitre, les élèves ont procédé à la levée du drapeau, en entonnant l’hymne national.

Dans une déclaration médiatique, Boughdiri a indiqué que tous les ministères avaient conjugué leurs efforts pour garantir une rentrée scolaire réussie, notamment « le ministère de l’intérieur à travers le maintien de l’ordre dans les environs des établissements éducatifs, et la protection des élèves, des enseignants et l’ensemble de la famille éducative de la violence, de la drogue, etc ».

Les ministères du Transport, des Affaires sociales, de la Santé, de l’Industrie et des Technologies de Communication se sont préparés à ce rendez-vous, chacun dans son domaine de compétence, a-t-il souligné en substance.

En ce jour de rentrée et de démarrage de la consultation nationale sur la réforme de l’enseignement, initiée par Kaïs Saïed, Boughdiri a affirmé l’attachement à l’école publique. « Il n’y a pas d’alternative à l’école publique, aucune autre école ne peut enseigner 2,3 millions d’élèves », a-t-il fait valoir.

Le ministre de l’Education a rendu hommage à la Cité Ettadhamen, « une région qui regorge de militants, c’est là où à Douar Hicher, et à Sidi Hassine, les ainés ont combattu la colonisation ».

Quelque 2 356 630 élèves ont repris, dès ce vendredi, le chemin de l’école, entamant une nouvelle année scolaire, pleine de défis et d’espérances.

