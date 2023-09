Tunisie : Boughdiri préside une réunion à distance avec la mission éducative à Paris, à l’occasion de la rentrée des classes en France

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a présidé hier, lundi 04 septembre 2023, une séance de travail à distance avec la mission éducative à Paris, à l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire 2023/ 2024.

Cette réunion a permis de présenter des vœux à la famille éducative tunisienne, en Europe.

Boughdiri a affirmé que le ministère assurait le suivi des préoccupations des enseignants au sujet des questions les plus élémentaires, les incitant à représenter la Tunisie au mieux, à s’investir, davantage, et à faire montre de don de soi, et d’abnégation.

Il a, par ailleurs, insisté sur leur rôle central à faire réussir le projet de l’école tunisienne à Paris.

La rentrée des classes a eu lieu hier, lundi 04 septembre 2023, en France.

Gnetnews