Tunisie : Boukthir et SAGGIO discutent d’un centre d’excellence dans le Sud pour la formation dans les énergies renouvelables

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio SAGGIO, ont souligné la nouvelle dynamique que connait la coopération universitaire et scientifique entre les deux pays, notamment dans le cadre des programmes européens, à l’instar d’Erasmus, Horizons Europe, et le programme de coopération transfrontalière.

Lors d’une rencontre les ayant réunis hier, en présence du directeur général de la coopération internationale au ministère, les deux parties ont convenu de renouveler le cadre de partenariat les réunissant, dans les domaines de l’enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, ce qui permet de réaliser des programmes bilatéraux et structurels dans les domaines d’intérêt commun, notamment, les énergies renouvelables et l’environnement, rapporte ce mardi 18 juillet, le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué.

Il a été question de financer des projets conjoints de recherche, et d’encourager la coopération entre les universités, ainsi que la mobilité des étudiants, des enseignants et l’évolution des programmes.

L’ambassade d’Italie indique, pour sa part, dans un communiqué, que les discussions ont porté sur le développement d’un centre d’excellence dans le Sud, pour la formation dans le secteur des énergies renouvelables.

