Tunisie : Campagne nationale pour l’obtention de l’identité numérique sur téléphone mobile

Une campagne nationale pour l’obtention de l’identité numérique via téléphonie mobile a été officiellement lancée, vendredi, à Tunis, par le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji.

Ce service permettra de vérifier l’identité et la signature électronique lors d’un processus d’extraction des documents officiels à distance sans être contraint de se déplacer vers les sièges des administrations et d’autres structures nationales.

Cette campagne qui concernera prochainement toutes les régions du pays, vise à sensibiliser et à faire connaitre le service de l’identité numérique sur téléphone mobile, un service digital lancé le 3 août 2022 en faveur du grand public afin de faciliter l’accès aux différents services administratifs en ligne.

La finalité de cette initiative est de rompre avec les pratiques bureaucratiques et partant garantir l’efficacité, la qualité et la transparence requises des transactions.

En effet, le projet d’identité numérique s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale et des grandes réformes engagées par le gouvernement pour la digitalisation des services destinés aux citoyens.

L’objectif recherché est également de simplifier les procédures administratives et raccourcir les délais des transactions.

Gnetnews