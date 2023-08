Tunisie : Ce mercredi 30 août marque l’avènement de l’automne, orages et pluies intenses l’après-midi dans plusieurs régions

L’été 2023, ponctué par d’interminables épisodes caniculaires, est désormais rangé dans le tiroir des souvenirs. Ce mercredi 30 août marque l’avènement de l’automne, selon le calendrier agraire.

Parallèlement avec l’entrée de la saison des feuilles mortes, les conditions météorologiques sont marquées, aujourd’hui, par des orages, l’après-midi, dans les régions Ouest du Centre et du Sud, lesquels engloberont les régions Est du pays.

Les pluies seront, par moment, intenses, notamment au Centre Est, selon le premier bulletin météo de la journée.

Le vent est du secteur Sud, faible à modéré, et se renforce en fin de journée au Sud, provoquant des tempêtes de sable. Un vent violent soufflera lors du passage des nuages orageux.

La mer est houleuse. Les températures maximales seront comprises entre 27 et 33° au Nord, près des Côtes et sur les hauteurs, et entre 34 et 38° dans le reste des régions.

Gnetnews