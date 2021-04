Tunisie : Chaque fusil portÃ© par un militaire, douanier ou policier est sous lâ€™ordre de KaÃ¯s SaÃ¯ed (Heykel Mekki)

Tunisie : Chaque fusil porté par un militaire, douanier ou policier est sous l’ordre de Kaïs Saïed (Heykel Mekki)

Le député du bloc démocratique, Heykel Mekki, a affirmé ce lundi 19 avril, que « le président de la république est le président de tous ceux qui portent une arme, qu’ils soient des militaires, douaniers ou policiers, c’est ce que prévoit la constitution, et ce qu’a expliqué Kaïs Saïed, en l’absence de la Cour Constitutionnelle ».

Commentant dans une déclaration médiatique relayée par Shems le discours du chef de l’Etat hier dimanche, où il s’est dit le chef du suprême des forces armées militaires et civiles, il a ajouté que « l’évocation d’un coup d’Etat, et les craintes d’un coup d’Etat est une question qui ne mène à rien, et n’existe que dans l’imaginaire des putschistes ».

Le chef de l’Etat n’est pas venu sur un char, mais avec une majorité dans des élections transparentes, et sous une constitution, disposant que chaque fusil porté par un militaire, douanier, policier ou autre est sous l’ordre de Kaïs Saïed, a-t-il ajouté.

Le député a martelé qu’évoquer la préparation d’un coup d’Etat est une question vide de sens.

Gnetnews