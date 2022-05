Tunisie : Chute sensible des tempÃ©ratures, pluies orageuses et intenses au Nord

Tunisie : Chute sensible des températures, pluies orageuses et intenses au Nord

Le printemps semble hésitant, et prend des airs hivernaux en ce vendredi 06 Mai 2022.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit une chute sensible des températures, avec des maximales comprises entre 16 et 22° au Nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 30° dans le reste des régions.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues au Nord et localement au centre pendant cette journée.

Les précipitations seront, par moments, intenses, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités…Au sud, le ciel sera traversé par des nuages passagers.

Les conditions météorologiques sont également marquées, en cette fin de semaine, par la violence du vent, ce qui requiert la vigilance, notamment, près des côtes septentrionales.

La mer est fortement agitée à houleuse au Nord, et agitée dans le reste des champs marins.

Gnetnews