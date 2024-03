Tunisie : Ciel dégagé, mer calme

Les conditions météorologiques sont marquées par un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays, une fois le brouillard local se dissipe le matin au Nord et dans les régions côtières.

Le vent est faible à modéré, du secteur Ouest au Nord, et du secteur Est, au centre et au Sud.

La mer est calme à peu agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 17 et 22° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières Est, et entre 23 et 26° dans le reste des régions.

Gnetnews