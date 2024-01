Tunisie : Ciel gris, températures en baisse et pluies

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par des nuages intenses au Nord, et dans les régions du Centre-Est et au Sud, avec faibles pluies et nuages passagers dans les reste des régions.

Ce lundi 22 janvier sera, aussi, marqué par un vent du secteur Nord, relativement violent près des Côtes Est, faible à modéré dans le reste des régions.

Le vent se renforce la fin de la nuit près des Côtes-Nord.

La mer est houleuse, à progressivement très agitée au Nord, très agitée à agité sur les Côtes Est.

Les températures sont comprises entre 13 et 17°, elles seront dans limite de 09° sur les hauteurs Ouest.

Gnetnews