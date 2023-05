Tunisie : Ciel nuageux, pluies orageuses à intenses l’après-midi

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 31 Mai, par l’éventualité de l’apparition d’un brouillard local sur les hauteurs.

Le ciel sera, par la suite, partiellement à densément, nuageux, avec des pluies orageuses, lesquelles seront, parfois, intenses l’après-midi.

Une chute de grêle est attendue l’après-midi, à des endroits limités.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, l’après-midi, pendant l’apparition des nuages orageux. La mer est peu agitée.

Les températures sont stationnaires, les maximales sont comprises entre 17 et 22° au Nord et au Centre. Elles varient entre 16 et 31° au Sud, atteignant les 33° à El Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews