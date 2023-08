Tunisie/ Classes préparatoires : La CONECT annonce l’introduction des jardins d’enfants agréés dans le dispositif qui leur est agréé

La Confédération des Entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) annonce que l’ensemble des jardins d’enfants agréés, sous sa tutelle, seront introduits dans le dispositif qui leur est dédié, en coordination avec le ministère de l’Education, de manière à ce que leur situation soit régularisée, antérieurement.

Cette annonce a été faite, ce mercredi 16 août, à l’issue d’une réunion tenue entre la présidente du groupement professionnel des crèches et jardins d’enfants de la CONECT, la cheffe de cabinet de la ministre de la Femme, et le Directeur Général de l’enfance, indique l’organisation patronale dans un communiqué.

Elle fait suite au communiqué conjoint, émis 14 août par le ministère de l’Education, celui de la Femme, et l’autre des Affaires religieuses autour du démarrage à compter d’hier, mardi 15 août, de l’inscription à distance pour l’année scolaire 2023/ 2024 dans les classes préparatoires des écoles primaires publiques et privées, les jardins d’enfants et les écoles coraniques (Kouttebs).

Cette opération se poursuivra jusqu’au mardi 05 septembre 2023, dans les établissements agréés, et concerne les enfants nés en 2018.

L’inscription se fait sur le site www.preparatoire-education.tn.

