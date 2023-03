Tunisie : Communication téléphonique entre Saïed et Tebboune

Le président Kaïs Saïed a eu, ce mercredi 22 Mars, une communication téléphonique avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, à la veille du mois de Ramadan, qui débute demain jeudi 23 Mars, dans de nombreux pays arabo-musulmans.

Les deux dirigeants ont échangé les vœux à l’occasion de l’avènement du mois du jeune, « souhaitant aux deux peuples et aux deux pays, plus de prospérité et de progrès », indique la présidence algérienne dans un communiqué.

Le chef de l’Etat algérien avait déclaré hier, dans un entretien avec al-Jazzeera, que « la Tunisie fait face à un complot, et l’Algérie se tient à ses côtés, qu’on le veuille ou non ».

