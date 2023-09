Tunisie : Comparution de deux avocates devant le juge d’instruction pour Ã©vocation mÃ©diatique de l’affaire du complot

Tunisie : Comparution de deux avocates devant le juge d’instruction pour évocation médiatique de l’affaire du complot

Le porte-parole officiel de la Cour d’appel, Habib Torkhani, a déclaré que le parquet près de ladite Cour de Tunis, a ordonné à la date des 28 et 29 septembre courant, au procureur de la république du tribunal de première instance de faire comparaitre deux avocates devant le juge d’instruction pour « avoir imputé des choses non réelles à un fonctionnaire public », et pour « avoir évoqué, dans les médias, les faits de l’instruction connue sous le nom de l’affaire du complot contre la sûreté de l’Etat ».

Dans une déclaration ce vendredi à la TAP, il a indiqué que le juge d’instruction avait pris, auparavant, une décision interdisant l’évocation médiatique de l’affaire en question ; une décision appuyée par la chambre d’accusation compétente, chargée d’examiner les affaires liées au terrorisme à la Cour d’appel de Tunis.

Le premier juge d’instruction du bureau 36 du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme avait émis une décision interdisant d’évoquer, dans les médias, les deux affaires de complot contre la sûreté de l’Etat, dont il a la charge, comme l’avait déclaré, auparavant, la porte-parole officielle dudit pôle, Hanene Gaddes.

Il est à noter qu’en cas de poursuites pénales contre un avocat, le conseil régional des avocats devrait être prévenu, comme le stipule le décret-loi n’o 79 de l’année 2011, régissant la profession d’avocats.

L’avocat est, obligatoirement, traduit par le procureur près de la Cour d’appel devant le juge d’instruction, qui l’interroge au sujet des poursuites, en présence du président du conseil régional, ou qui le remplace à cet effet.

Gnetnews