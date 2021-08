Tunisie – Coronavirus : 3552 nouveaux cas, le bilan des dÃ©cÃ¨s frÃ´le les 23 mille

Tunisie – Coronavirus : 3552 nouveaux cas, le bilan des décès frôle les 23 mille

La situation épidémique est encore volatile, au regard des indicateurs qui repartent à la hausse. Pendant cette dernière période, le taux d’analyses positives semble se stabiliser au-dessus de 20 %, après avoir été, pendant plusieurs jours, aux alentours de 19 %, la période ayant précédé.

En attendant ce qu’il en adviendra dans les prochains jours, les autorités sanitaires déplorent la désaffection envers la vaccination, et l’importante proportion des personnes inscrites au dispositif Evax, qui sont aux abonnés absents le jour j, dans les centres de vaccination.

Cette situation fait craindre que l’immunité collective ne soit pas atteinte, selon les objectifs et les délais tracés, et que le pays ne parvienne pas à maitriser ce virus imprévisible. Ces craintes s’expriment à l’heure où le spectre d’une nouvelle vague plane sur la Tunisie ; et la planète toute entière.

La solution ? le comité scientifique l’a trouvée en envisageant de rendre le Passe sanitaire obligatoire à l’entrée des espaces publics. Les personnes non vaccinées ne seront pas ainsi, autorisées à y accéder ; une mesure qui sera appliquée, d’une manière progressive, en commençant par les plus âgées aux moins âgées.

En attendant, le ministère de la Santé continue à tenir le compteur des contaminations et des morts du Covid-19.

Le département indique ce jeudi 26 Août que 3552 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été recensés à la date du 24 août, après la parution des résultats de 14 970 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 23,73 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 651 035 contaminations sur un ensemble de 2 514 986 analyses en laboratoire.

Quelque 3578 personnes ont été déclarées rétablies les dernières 24 heures, portant le total à 603 018 guérisons.

Le bilan des décès frôle les 23 mille, 22 932 précisément, dont 22 disparitions déclarées à la même date. Par rapport au bilan officiel publié la veille (22 860), 72 décès auraient été signalés à la date du 24 août.

Quelque 2800 malades sont alités dans les hôpitaux et les cliniques, à la même date, dont 94 patients nouvellement admis.

Sur l’ensemble, 530 patients sont placés en réanimation, et 123 sous respiration artificielle.

Gnetnews