Tunisie – Coronavirus : 3676 nouveaux cas, et 190 décès signalés le même jour

La pandémie du Coronavirus marque le pas, mais les milieux scientifiques et médicaux maintiennent l’alerte, affirmant que la situation épidémique est encore grave, et incitant les Tunisiens à respecter les mesures de prévention et à se faire vacciner contre le Covid-19.

Même si l’on s’éloigne un peu de la flambée connue depuis la mi-juin face à cette 4ème vague virulente, les indicateurs sont encore élevés et inquiétants.

Le ministère de la Santé qui revient ce jeudi 29 juillet à la transparence des chiffres, après les critiques qui lui ont été adressées hier pour avoir présenté des statistiques tronquées, a recensé à la date du 27 juillet, 3676 nouveaux cas positifs au Covid-19, après la parution des résultats de 14 108 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 26,06 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 582 638 contaminations sur un ensemble de 2 221 333 analyses en laboratoire.

Quelque 7810 malades se sont déclarés guéris au cours des dernières 24 heures, portant le total à 499 664 guérisons.

Le bilan des décès continue à grimper ; quelque 190 disparitions des suites du virus ont été signalées à la date du 27 juillet, dont 76 survenues le même jour.

Les Tunisiens ont ainsi payé le plus lourd tribut à la pandémie, avec 19 336 morts causés par le Coronavirus.

Gnetnews