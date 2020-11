Tunisie – Coronavirus : La barre des contaminations dépasse les 80 mille, 1065 nouveaux cas

Les cas confirmés de contamination au Covid-19 dépassent, désormais, les 80 mille en Tunisie, à l’heure où le gouvernement décide de prolonger les restrictions annoncées il y a une quinzaine de jours, pour freiner la propagation de ce virus, ayant chamboulé le quotidien des Tunisiens, et mis à mal l’activité économique.

Le dernier bilan révélé dimanche par le ministère de la Santé, fait état de 80 404 cas positifs. Un bémol néanmoins, les malades se sont, en majorité, remis, avec un total de 54 362 guérisons.

A la date du 14 novembre, 1065 cas ont été dépistés positifs, après la parution des résultats de 3470 analyses en laboratoire.

Le bilan des décès continue à augmenter s’élevant à 2345, avec 66 disparitions signalées à la même date, 22 sont survenues le même jour, et 44 du 01er au 13 novembre

Le nombre d’hospitalisations se stabilise plus ou moins avec 1484 patients alités dans les hôpitaux ; 282 sont placés en soins intensifs et 143 sous respiration artificielle, dans les secteurs public et privé.

Quelque 3695 hospitalisations ont été recensées au total depuis le début de l’épidémie dans nos contrées.

S’agissant des analyses effectuées en laboratoire, elles ont atteint, à ce jour, 409 003.

