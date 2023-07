Tunisie : Coup d’envoi de la campagne vacances en sécurité, l’amendement du code de la route en vue (ministre)

mLe ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a donné, samedi 01er juillet, le coup d’envoi de la campagne « vacances en sécurité », sous le signe « votre sécurité est une responsabilité de tous », au siège du service de la garde routière, sur l’autoroute A4 à Utique, en présence du gouverneur de Bizerte, de hauts cadres du ministère de l’Intérieur, des représentants de la société civile…

Le ministre a pris connaissance des plans adoptés par les directions de la police et de la garde routière, l’observatoire national de sécurité routière, et l’office national de protection civile, lesquels visent à réduire les accidents de la route, la préservation de l’ordre général, la protection de la richesse agricole et forestière, ainsi que le secours et le sauvetage sur les plages, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les unités sécuritaires accomplissent leur rôle ordinaire avec sérieux et habilité, et continueront à s’en acquitter, sans manquement, a-t-il assuré.

Il a appelé à la conjugaison des efforts en matière de sécurisation des personnes et des biens, notamment en cette période, laquelle est marquée par un important trafic routier, à l’occasion des vacances d’été, du retour des Tunisiens de l’étranger, et de la haute saison.

Kamel Feki a exhorté toutes les parties à mobiliser les moyens humains et matériels en vue de réaliser les objectifs escomptés, signalant que de nombreuses mesures préventives et opérationnelles ont été prises en coordination avec les organismes concernés.

Il a assuré que son ministère s’évertue à mettre en oeuvre la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière, en lançant le guide d’initiation de sécurité routière dans les institutions préscolaires, soulignant la nécessité d’amender et de compléter certaines dispositions du code de la route et certains décrets.

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, annoncé le lancement d’un master en sécurité routière, à compter de la prochaine année universitaire.

Gnetnews