Tunisie : CrÃ©ation de cinq centres de compÃ©tences dans l’industrie intelligente dans diffÃ©rents gouvernorats

Tunisie : Création de cinq centres de compétences dans l’industrie intelligente dans différents gouvernorats

La cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Ahlem Béji, a assuré que le travail continue pour relancer l’initiative nationale en vue du passage à l’industrie intelligente, 4.0, et d’être, ainsi, au diapason du développement technologique dans le monde, signalant que 200 entreprises ont été accompagnées en vue de passer à l’industrie, 4ème génération.

Intervenue hier, jeudi 18 Janvier, à l’ouverture d’un colloque autour de « la transition vers une économie verte durable des industries nationales », au Novation City à Sousse, elle a évoqué la création de cinq centres de compétences dans l’industrie intelligente, dans différents pôles technologiques dans les gouvernorats de Bizerte, Monastir, Sousse, et Sfax.

Parmi les grandes orientations de cette stratégie, figurent l’élimination des émissions carbone, et des gaz à effet de serre des entreprises industrielles, et leur accompagnement pour la réalisation de cet objectif en collaboration avec l’agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), et l’agence allemande pour la coopération internationale, (GIZ).

Quatre spécialités en Master professionnel ont été, par ailleurs, créées au sein des universités dans l’industrie intelligente de manière à développer les programmes d’enseignement et de formation des futures générations, dans le cadre de la coopération avec le ministère de l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, a-t-elle indiqué.

La responsable a évoqué, en préambule, la stratégie nationale d’industrie et de renouveau à l’horizon 2035, laquelle fait l’objet d’un plan de travail global, et qui met l’accent sur la consolidation du renouveau auprès des entreprises industrielles, la transition environnementale et numérique du secteur industriel, outre le fait de donner un nouvel élan à la mondialisation des entreprises, à l’implantation à l’étranger, et à la promotion de la Tunisie, en tant que destination pour l’investissement.

Elle a évoqué le film de promotion, conçu à cet effet, dont le but est d’inciter les jeunes à créer leur propre entreprise, et d’appeler les investisseurs à se lancer en Tunisie.

