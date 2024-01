Tunisie : CrÃ©ation de l’Office national des fourrages

Tunisie : Création de l’Office national des fourrages

L’Office national des fourrages vient d’être crée en vertu du décret n’o 2024-25 du 10 janvier 2024.

Le nouveau texte paru dans l’édition de ce jeudi du Journal Officiel, en fixe l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement.

Placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, l’office des fourrages est chargé des missions suivantes :

– Contribuer à la mise en place de stratégies nationales et sectorielles de promotion des ressources fourragères et à la gouvernance de leur gestion.

– Déterminer et assurer les besoins annuels du cheptel en ressources fourragères.

– Produire, importer, distribuer et commercialiser les ressources fourragères

-Constituer des stocks de réserve et réaliser toutes les interventions nécessaires à la régulation du

marché.

– Contribuer à la réalisation des études techniques et économiques relatives à la filière fourragère, y

compris les estimations du coût de la production.

Et d’une manière générale, entreprendre toutes les missions qui lui sont confiées par l’État dans le cadre

de ses attributions.

L’office national des fourrages est dirigé par un conseil d’administration présidé par un président directeur général nommé par décret.

Le président-directeur général de l’office est chargé de la préparation de l’ordre du jour du conseil d’administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction technique, administrative et financière de l’office et, d’une manière générale, exerce toutes les attributions qui lui sont régulièrement déléguées par le conseil d’administration.