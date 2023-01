Tunisie : CrÃ©ation en vue de 30 groupements de dÃ©veloppement, et de 1500 projets fÃ©minins en milieu rural

Tunisie : Création en vue de 30 groupements de développement, et de 1500 projets féminins en milieu rural

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées annonce, ce jeudi 05 janvier 2023, la création de 30 nouveaux groupements de développement, et 1500 projets féminins en milieu rural.

Le ministère fait état de la création de 30 groupements de développement féminin dans les régions rurales, au cours du plan de développement 2023 – 2025, moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars, soit une moyenne de 10 nouveaux groupements de développement/ an, reposant sur les chaînes de valeur dans les secteurs agricole, de l’artisanat et de transformation des produits.

Ces groupements de développement, qui permettront la création de 1500 projets féminins en milieu rural, verront le jour selon la cadence et l’échéancier suivants :

*2023 : 10 groupements féminins, 02 à la Manouba, 02 à Bizerte, 02 Tataouine, 01 Tozeur, 01 Kébili, et 02 Gabès ;

*2024 : 10 groupements féminins, 02 à Jendouba, 02 à Béjà, 02 à Sousse, 01 à Monastir, 01 à Zaghouan, et 02 à Nabeul ;

*2025 : 10 groupements féminins, 02 au Kef, 02 à Siliana, 02 à Mehdia, 02 à la Manouba, 01 à l’Ariana, et 01 à Tataouine.

Le ministère avait créé en 2022, 22 groupements féminins, rassemblant plus de 500 affiliées dans le secteur agricole et de l’Artisanat.

La création de ces groupements s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et filles dans les régions rurales, en vue de promouvoir l’esprit d’initiative et la libre entreprise chez la gent féminine en milieu rural.

Gnetnews