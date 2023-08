Tunisie/ Crise du pain : Les boulangeries non-classées protestent devant le ministère du Commerce

Le groupement professionnel des boulangeries modernes, relevant de la Confédération des Entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), s’est rassemblé, ce lundi 07 août, devant le ministère du Commerce et du développement des exportations, en signe de protestation contre la suspension de la vente de la farine de qualité supérieure, PS-7, aux boulangeries non-classées.

Ce mouvement contestataire va s’étaler sur une période de 15 jours, d’une manière discontinue, avait indiqué, auparavant, le groupement.

Le ministère du Commerce et du développement des exportations avait fait état, la semaine dernière, de sa décision d’arrêter l’approvisionnement des boulangeries non classées en farine et semoule, suite à l’annonce de leurs structures professionnelles de suspendre la confection du pain à compter du 01er août 2023. Une disposition qui s’applique à l’ensemble des secteurs utilisant des produits subventionnés, avait-il justifié.

Lors d’une réunion le 27 juillet dernier, Kaïs Saïed avait appelé à en finir avec le classement en boulangeries classées, et d’autres non-classées, affirmant qu’il y a un seul pain pour l’ensemble des Tunisiens.

Selon les chiffres officiels, la Tunisie compte 1443 boulangeries non-classées.

Gnetnews