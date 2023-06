Tunisie : Darmanin annonce une aide de la France de 25,8 millions dâ€™euros, et salue le travail des gardes-cÃ´tes tunisiens

Tunisie : Darmanin annonce une aide de la France de 25,8 millions d’euros, et salue le travail des gardes-côtes tunisiens

Le ministre de l’Intérieur français, Gerald Darmanin, a déclaré que la France, mobilisera 25,8 millions d’euros, au titre de l’aide bilatérale, à la Tunisie, lesquels seront dédiés aux problèmes migratoires.

« Cet appui permettra l’acquisition des équipements nécessaires, ainsi que la formation des policiers et gardes-frontières tunisiens en vue de lutter contre les flux de migratoires irréguliers ».

Lors d’un point de presse hier, au terme de sa visite conjointe de deux jours, dimanche et lundi, avec son homologue allemande, Nansy Faeser, le ministre de l’Intérieur français, a indiqué que « les relations entre la Tunisie et la France reposent sur le respect mutuel et le choix souverain qui ne va pas sans l’enrichissement des échanges très solides dans le domaine culturel, économique et social, touristique et sécuritaire ».

« Nos pays font face à des défis majeurs que nous allons affronter ensemble », a-t-il déclaré, rappelant « le drame qui s’est produit récemment, avec le naufrage survenu au large de la Grèce, lequel rappelle la nécessité d’affronter ensemble le défi migratoire, Europe, Tunisie et Maghreb dans son ensemble », a-t-il souligné.

Il a, encore, considéré que les désordres mondiaux ; et les crises politiques régionales, comme le dérèglement climatique engendraient des déplacements massifs des populations , lesquelles prennent « des risques inconsidérés et sont exploités par des passeurs ».

« Nous devons prévenir ces flux migratoires irréguliers, venir au secours des personnes qui traversent l’Afrique la méditerranée et l’Europe, lutter avec énormément d’énergie contre les réseaux de passeurs qui sont, de véritables criminels et accompagner le retour et la réintégration des personnes dans leur pays d’origine, a-t-il affirmé, martelant que l’Europe et l’Afrique sont appelées à travailler ensemble pour arriver à régler ces problèmes.

Gerald Darmanin a dit compter sur « la pleine solidarité des autorités tunisiennes, elles ont donné largement la preuve de leur action, nous saluons leur travail et celles des gardes-côtes et policiers tunisiens », concédant que la Tunisie est la première victime de cette immigration irrégulière, « nous lui assurons notre totale solidarité ».

Ce faisant, le ministre de l’Intérieur français a indiqué s’être entretenu avec le président de la république, Kaïs Saïed, à la demande du président français, Emmanuel Macron, « pour rappeler les liens solides d’amitié qui unissent nos deux pays et notre volonté de relever ensemble les défis sécuritaires et migratoires ».

Gnetnews