Tunisie : De jeunes promoteurs parmi les diplômés du Supérieur se verront confier des marchés publics

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle vient de rendre publique, la liste préliminaire de la nouvelle génération de promoteurs, dans le cadre des programmes incitatifs, destinés aux diplômés de l’enseignement supérieur.

En application de la circulaire du chef du gouvernement n’o 35, du 18 décembre 2023, portant conclusion de marchés et contrats pour une durée limitée avec les petites entreprises, BTP, créées dans le cadre des programmes nationaux destinés aux diplômés du supérieur, le ministère de l’Emploi publie la liste préliminaire dans le cadre des générations 1 et 2, approuvée par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Des marchés et contrats seront conclus, par négociation directe, pour une période de trois ans supplémentaires avec les structures régionales qui relèvent dudit ministère.

La liste comprend 171 petits entrepreneurs parmi les promoteurs inscrits, et ce à la date du 06 février 2024.

La liste sera actualisée, d’une manière périodique. Elle sera complétée par les promoteurs qui s’inscriront sur la plateforme dédiée, et dont l’entreprise est validée.

Le ministère appelle l’ensemble des jeunes promoteurs à s’inscrire sur la plateforme en question.

Gnetnews