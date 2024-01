Tunisie : De nombreux dossiers examinÃ©s par la commission mixte Tourisme/ Emploi

Tunisie : De nombreux dossiers examinés par la commission mixte Tourisme/ Emploi

La commission mixte entre le ministère du Tourisme et celui de l’emploi et de la formation professionnelle s’est tenue hier, mercredi 10 janvier 2024, dans le cadre du suivi des dossiers conjoints, notamment ceux liés à la formation et l’apprentissage professionnel dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, et le pourvoi aux besoins des entreprises opérant dans ce secteurs, ainsi que ceux des artisans dans différents métiers.

Cette rencontre périodique a permis de suivre et d’évaluer les axes de la convention-cadre conjointe entre les deux ministères :

*Projet d’arrêté portant révision du diplôme d’aptitude ;

*Révision de la liste des disciplines concernées par l’indemnité de formation, de manière à toucher des spécialités liées au tourisme et à l’artisanat, en vue d’encourager les apprenants à y adhérer ;

*Révision de l’arrêté portant sur la validation de la compétence professionnelle ;

*Instauration d’un dispositif d’apprentissage professionnel spécifique à l’artisanat ;

*Création d’un programme d’habilitation de l’artisan ;

*Faire connaitre les mécanismes de formation continue, et la manière dont les entreprises touristiques bénéficient ;

*Organiser des sessions de formation à court terme dans les métiers du tourisme

*Lancer des projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, et les sociétés communautaires dans le domaine du tourisme durable et de l’artisanat…

Quelque 3439 offres d’emploi ont été pourvues en 2023 dans le secteur du tourisme, dont 2040 ont été satisfaits via les bureaux de l’emploi et du travail indépendant dans différents gouvernorats, et 1399 emplois directs via la les entreprises.

Ce faisant, le secteur du tourisme et de l’artisanat contribue à raison de 14 % au produit intérieur brut (PIB), outre les 750 mille postes d’emploi directs et indirects qu’il fournit.

