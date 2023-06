Tunisie : De nouvelles rÃ¨gles de circulation routiÃ¨re aux environs des Ã©tablissements d’enseignement et de la formation

Tunisie : De nouvelles règles de circulation routière aux environs des établissements d’enseignement et de la formation

La Tunisie vient de décréter des règles générales de la circulation routière, aux environs des établissements d’enseignement et de la formation, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des institutions de jeunesse et des installations sportives signalés par des panneaux appropriés ».

En vertu du Décret n° 2023-454 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière, la circulation devra être limitée à trente (30) km/h par décision des autorités municipales et ce, sur les routes qui relèvent de son autorité.

La réduction de trente (30) km/h est obligatoire aux environs des établissements d’enseignement et de la formation, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des institutions de jeunesse et des installations sportives signalés par des panneaux appropriés ».

Dans des zones où les conditions de circulation l’exigent, le conducteur devra réduire la vitesse et s’arrêter en cas de besoin, lorsque les personnes handicapées traversent la chaussée au niveau des lieux aménagés et réservés à cet effet».

Le nouveau texte interdit le dépassement aux environs des établissements d’enseignement et de la formation, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des institutions de jeunesse et des installations sportives signalés par des panneaux appropriés.