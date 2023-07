Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue à Sousse (DGSN)

La direction générale de sureté nationale annonce ce vendredi 07 juillet le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue à Sousse.

Dans le cadre de la poursuite des réseaux de trafic de drogue et en coordination avec le parquet, la brigade anti-stupéfiants au sein de la police judiciaire est parvenue a démanteler un réseau international de trafic de drogue dans le gouvernorat de Sousse, à l’issue de l’arrestation de l’un de ses principaux membres.

La DGSN fait état de la saisie de plus de 30 mille cachets d’ecstasy, et 58 plaquettes de Cannabis, ainsi qu’une somme de 203 mille dinars tunisiens, un montant en devise, un fusil de chasse, 146 cartouches, une voiture et une moto.

La valeur totale de la saisie est estimée à environ un million de dinars, selon la même source.

Gnetnews