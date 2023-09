Tunisie : Démarrage bientôt des travaux d’aménagement du lotissement el-Mansoura devant abriter le CHU du Roi Salman à Kairouan

Une séance de travail s’est tenue ce vendredi 15 septembre au ministère de l’Equipement et de l’Habitat dans le cadre des préparatifs du démarrage des travaux d’aménagement du lotissement de l’Agence foncière de l’Habitat (AFH) « el-Mansoura » ; à Kairouan dans les meilleures conditions.

Il s’agit de réunir tous les moyens pour le raccordement du projet du Centre hospitalo-universitaire (CHU) du Roi Selman à Kairaoun, aux différents réseaux publics.

La réunion a planché sur l’état d’avancement des travaux qui en est, actuellement, en phase de tri des appels d’offres, les travaux d’aménagement dudit lotissement devront démarrer tout prochainement.

La disposition des concessionnaires publics à entamer les travaux de raccordement de la parcelle, notamment de l’hôpital précité ont été examinés.

Le lotissement de l’AFH, el-Mansoura s’étend sur une superficie de 87 hectares, il permettra d’aménager des zones résidentielles devant abriter 2646 logements et attirer 14553 habitants, via l’aménagement de 940 lotissements individuels et 1677 lotissements collectifs, outre les équipements de base, l’aménagement externe des routes, des espaces verts et des lotissements collectifs multifonctionnels.

L’investissement dans ce projet est estimé à 87 millions de dinars, et vise à améliorer les conditions de vie des habitants de la région, et l’état de l’infrastructure.

