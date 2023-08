Tunisie : Démarrage ce lundi 07 août des soldes d’été

Les soldes d’été démarrent ce lundi 07 août 2023, pour se poursuivre pendant six semaines, jusqu’au dimanche 17 septembre 2023.

Les soldes commencent par une première démarque, et évolueront progressivement, avec des réductions plus importantes au fil des démarques, la baisse ne devra pas être inférieure à 20 % dès le début.

Les commerçants devront respecter un certain nombre de conditions, sous peine de se voir infliger des sanctions, notamment la transparence et le double étiquetage, soit l’affichage du prix initial et du prix soldé sur chaque article.

Le ministère du Commerce avait prévenu, auparavant, que toute infraction à la réglementation régissant la date et la durée des vente au rabais, sera relevée, poursuivie et réprimée, conformément aux dispositions de la loi n’o 40 de l’année 1998, relative aux « techniques de vente et à la publicité commerciale ».

Gnetnews