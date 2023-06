Tunisie : DÃ©marrage de la saison des moissons Ã  Sidi Bouzid, la qualitÃ© des cÃ©rÃ©ales endommagÃ©e par les derniÃ¨res pluies

Tunisie : Démarrage de la saison des moissons à Sidi Bouzid, la qualité des céréales endommagée par les dernières pluies

La saison des moissons est confrontée à des problèmes à Sidi Bouzid, suite aux importantes pluies enregistrées récemment, ayant impacté la qualité des céréales, et devant provoquer des pertes matérielles pour les agriculteurs de la région.

Dans une déclaration à la TAP, l’ingénieur de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Sidi Bouzid, Lassaâd Abdeli, a indiqué que les problèmes ayant accompagné cette saison portent sur la concomitance des précipitations avec la saison des moissons, ce qui a endommagé des superficies emblavées, du fait de la hausse de l’humidité des épis de blé. Chose qui affaiblit la qualité des céréales, en rabaisse le prix, cause des dégâts matériels aux agriculteurs, ayant alloué de grosses dépenses pendant la période de production, et créé un problème en termes de stockage du blé.

Les surfaces totales des céréales dans le gouvernorat sont estimées cette saison à environ 5460 hectares, ce sont des superficies irriguées réparties en surfaces de blé dur (3900 hectares), et surfaces d’orge (1560 hectares).

La récolte de l’orge a démarré le 20 Mai dernier, et en est, à un état d’avancement, de 50 %, alors que la saison de moisson du blé a été entamée au début du mois courant, les dernières pluies en ont ralenti la cadence.

Les centres de collecte de céréales ont ouvert leurs portes, le prix de vente a été fixé à 140 dinars/ le quintal de blé dur, et 80 dinars/ le quintal pour l’orge.

Les estimations de production des céréales dans la région pour cette saison sont estimées à environ 150 mille quintaux pour le blé dur, et 45 mille quintaux pour l’orge.

La céréaliculture couvre une superficie estimée à 1.5 millions d’hectares ; les agriculteurs qui pratiquent les grandes cultures représentent 47 % de l’ensemble des exploitants agricoles.

Le secteur participe à la production nationale dans une proportion de 15 %, selon la même source.

