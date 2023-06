Tunisie : DÃ©marrage des travaux du comitÃ© chargÃ© d’Ã©laborer une proposition d’amendement de la loi n’o 58 contre la violence faite aux femmes

Tunisie : Démarrage des travaux du comité chargé d’élaborer une proposition d’amendement de la loi n’o 58 contre la violence faite aux femmes

Le comité national chargé d’élaborer un document de propositions participatives pour améliorer la mise en application de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence faite aux Femmes, cinq ans après sa promulgation en 2017, a démarré, ce mardi 13 juin ses travaux, sous la présidence de la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa.

Cette rencontre s’appuie sur les résultats et propositions préliminaires sur lesquels ont débouché les réunions précédentes avec les partenaires, lors du premier trimestre de l’année 2023, autour des problèmes majeurs posés au niveau de l’application de la loi n’o 58, et les moyens de les surmonter, pour préserver l’intérêt des victimes de la violence et en garantir les droits, a souligné la ministre.

La ministre a valorisé l’important rôle joué par les composantes de la société civile, en tant que partenaire principal en matière de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes, et leur interaction positive avec la formation de cette commission nationale.

Cette réunion s’est tenue en présence des représentants de la présidence du gouvernement et des ministères de l’Intérieur , de la Justice, de la Santé, des Technologies de la Communication, plusieurs organisations et associations spécialisées, en plus des institutions et des services des ministère chargé de la lutte contre la violence faite aux femmes.

Y ont également pris part des représentantes de l’Union Nationale des Femmes Tunisiennes, l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, l’Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale, la Ligue des électrices tunisiennes, en plus des professeurs de l’enseignement supérieur et d’experts en droit et en sociologie.