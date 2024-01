Tunisie : DÃ©marrage la premiÃ¨re moitiÃ© de l’annÃ©e courant du projet de l’hÃ´pital du Roi Salmane Ã  Kairouan

Tunisie : Démarrage la première moitié de l’année courant du projet de l’hôpital du Roi Salmane à Kairouan

Les travaux de réalisation de l’hôpital du Roi Salmane à Kairouan démarreront la première moitié de l’année courant, soit au plus tard en juin 2024, rapporte Echaâbnews, citant des sources informées.

L’hôpital Salmane Ibn Abdelaziz représente un important projet sanitaire et de développement, et est important pour la région et l’ensemble du district, ajoute la même source.

Ce projet d’hôpital s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente conclu entre la Tunisie et le Royaume saoudien, remontant au mois d’Octobre 2017.

L’Arabie saoudite alloue, en vertu, de cette convention un don estimé à 85 millions de dollars (270 millions de dinars tunisiens), pour contribuer à la construction et au financement du projet de construction et d’équipement de l’hôpital.

La réalisation de ce projet a été mis à mal, bien que les fonds lui aient été alloués depuis 2017 ; un blocage dû aux complexités administratives et à la réalisation des études nécessaires.

