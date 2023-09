Tunisie : Tout savoir sur la campagne de vaccination anti-grippe 2023-2024

Le ministère de la Santé (Direction des soins et de de santé de base) annonce le démarrage de la campagne saisonnière de vaccination anti-grippe le 17 octobre 2023, rassurant sur la disponibilité « des quantités de vaccins programmées, dans les délais impartis ».

Le ministère appelle à se faire vacciner contre la grippe pour éviter les complications graves sur la santé, lesquelles provoquent, parfois, des cas pathologiques déplorables, où mort pourrait s’en suivre, notamment chez les catégories à risque et celles les plus vulnérables. « De telles complications ne peuvent être évitées que la prévention et par la vaccination », souligne-t-il.

Le même département recommande, par ailleurs, d’accorder la primauté, en matière de vaccin anti-grippe, aux malades chroniques (diabète ou maladies rénales, pulmonaires, cardiaques, obésité et asthme).

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants souffrant de pathologies chroniques devront, également, être priorisés en termes de vaccin anti-grippe, rappelle le ministère, précisant que l’on peut se faire administrer le vaccin anti-grippe et celui contre le Covid-19, en même temps.

